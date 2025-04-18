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Kütahya'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Kütahya'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ç yönetimindeki 43 U 8883 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü M.Ç ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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