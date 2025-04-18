Kütahya'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ç yönetimindeki 43 U 8883 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü M.Ç ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA