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Kütahya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Kütahya'da gerçekleşen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı; olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve dikkat eksikliği sonucu meydana geldiği belirlendi.

Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kütahya'nın Fatih Sanayi Sitesi Fatih Sanayi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Plakası belirtilmeyen otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafif şekilde yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri kazanın dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiğini ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - 3.Sayfa
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