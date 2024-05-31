Kütahya'da otomobil levha direğine çarptı: 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'da otomobilin levha direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 35 ADB 848 plakalı otomobil, yoldan çıkarak levha direğine çarptı. Kazada, 34 yaşındaki otomobil sürücüsü F.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralı şahıs, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı şahıs, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.