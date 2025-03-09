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Kütahya'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Tepecik beldesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülerek kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde akşam saatlerinde Tavşanlı-Emet karayolunun 3. kilometresinde otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen sazlıktaki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ekipler gerekli kontrol ve inceleme faaliyetlerini tamamlayarak bölgeden ayrıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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