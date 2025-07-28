Kütahya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kütahya'da otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kütahya'da otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya'ya bağlı Büyüksaka ve Akçamescit köyleri arasındaki yol kenarında bulunan otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri ve köylülerin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangından yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa