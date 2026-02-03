Kütahya'da okullar ve çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinin sona ermesi ve okulların yeniden açılmasıyla birlikte okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması ve eğitim-öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından sorumluluk bölgesinde bulunan İnköy İlkokulu ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında okul çevresi ile öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ayrıca öğrencilere jandarma ve trafik kurallarını tanıtıcı boyama kitapları dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, benzer denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA