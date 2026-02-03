Haberler

Kütahya'da okullar ve çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı

Kütahya'da okullar ve çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı
Güncelleme:
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, eğitim-öğretim yılı için okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerini artırdı. Okul ziyaretleri ve denetimlerle öğrencilere trafik kuralları tanıtıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinin sona ermesi ve okulların yeniden açılmasıyla birlikte okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması ve eğitim-öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından sorumluluk bölgesinde bulunan İnköy İlkokulu ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında okul çevresi ile öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ayrıca öğrencilere jandarma ve trafik kurallarını tanıtıcı boyama kitapları dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, benzer denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Eşref Rüya'nın Hıdır'ı fena yakalandı

