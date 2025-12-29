Kütahya İl Emniyeti'nden Simav'da trafik eğitimi ve bilgilendirme faaliyetleri
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Simav ilçesinde öğrencilere ve vatandaşlara trafik eğitimi vererek genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Eğitimler, elektrikli araç kullanımı ve emniyet kemeri kullanımının önemini de kapsıyor.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri tarafından Simav ilçesinde öğrenci ve vatandaşlara yönelik trafik eğitimi ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince Simav Sağlık Bilimleri Üniversitesi, anaokulu, ortaokul ve liselerde, ayrıca kahvehaneler ile ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda vatandaşlara genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerde elektrikli araç kullanımı, traktörle seyir kuralları ve emniyet kemeri kullanımının önemi konularına değinildi.
Öte yandan ilçede eğitim gören öğrencilere, "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında genel trafik kurallarına ilişkin seminer düzenlendi.
Yetkililer, trafikte bilinçli bireyler yetiştirmenin güvenli yarınlar için büyük önem taşıdığını belirterek, bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - KÜTAHYA