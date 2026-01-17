Haberler

Simav'da odun kesmeye giden yaşlı adam dağda ölü bulundu

Güncelleme:
Kütahya'nın Simav ilçesinde, odun kesmeye dağa giden 67 yaşındaki Halil Efe, uzun süre haber alınamayınca yapılan arama çalışmalarında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yassıeynihan köyünde, dağa odun kesmeye giden 67 yaşındaki Halil Efe, dağlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yassıeynihan köyünde ikamet eden Halil Efe, odun kesmek amacıyla dağa gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları ve köy sakinleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Yapılan aramalar sonucunda Halil Efe'nin cansız bedeni dağlık alanda bulundu. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından Efe'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla resmi incelemeye alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu

Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu

Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi

