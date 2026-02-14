Kütahya'daki trafik kazaları kameralara yansıdı
Kütahya'da ocak ayında meydana gelen trafik kazaları, kural ihlali ve dikkatsizlikle bağlantılı olarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Özellikle minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpması ve hızla ilerleyen otomobilin park halindeki araca çarpması dikkat çekti.
Kütahya'da ocak ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.
Ocak ayında Kütahya kent merkezinde meydana gelen kazalarda, kural ihlali ve dikkatsizlik öne çıktı.
Kütahya Afyonkarahisar kara yolunda takip mesafesini korumayan bir minibüs kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı.
Atatürk Bulvarı'nda, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasında hızla ilerleyen otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptığı anlar kameraya yansıdı.
Şehrin farklı noktalarında meydana gelen diğer kazalara özellikle dikkatsizliğin sebep olduğu görüldü. - KÜTAHYA