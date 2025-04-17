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Kütahya'da Motosikletli Polislerden Başarılı Operasyonlar

Kütahya'da Motosikletli Polislerden Başarılı Operasyonlar
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, 5-11 Nisan 2025 tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda 5 narkotik yakaladı, 6 aranan şahıs ve 2 yoklama kaçağı ile 7 kesici alet ele geçirdi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin 5-11 Nisan 2025 tarihleri arasında yaptığı çalışmalar açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliği tarafından 5-11 Nisan 2025 tarihleri arası yapılan çalışmalarda, 5 narkotik yakalaması, 0,34 gram metamfetamin, 30 adet sentetik ecza hap, 3 adet farklı boyutlarda kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi. 6 aranan şahıs, 2 yoklama kaçağı yakalandı. 7 kesici alet ele geçirildi. Toplam 554 şahıs sorgulandı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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