Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri Uyuşturucu Ele Geçirdi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada bir kişinin telefon kılıfının arka kısmında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından İstiklal Mahallesinde yapılan çalışmalarda, 11 suç kaydı bulunan B.B. (28) isimli şahsın yapılan üst aramasında, şahsın telefon kılıfının arka kısmında 0,16 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA