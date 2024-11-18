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Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri Uyuşturucu Ele Geçirdi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri Uyuşturucu Ele Geçirdi
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Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri, 11 suç kaydı bulunan B.B. isimli şahsın telefon kılıfında uyuşturucu madde buldu. Şahıs gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada bir kişinin telefon kılıfının arka kısmında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından İstiklal Mahallesinde yapılan çalışmalarda, 11 suç kaydı bulunan B.B. (28) isimli şahsın yapılan üst aramasında, şahsın telefon kılıfının arka kısmında 0,16 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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