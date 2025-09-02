Kütahya'da Motosiklet Kazası: 72 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 72 yaşındaki sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çevreyolu Balıkesir ışıklı kavşakta gerçekleşti. Balıkesir istikametinden Tavşanlı yönüne seyir halinde olan C.A. (72) idaresindeki 43 AHR 576 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü C.A., başını köprü demirlerine çarpmasına rağmen taktığı kask sayesinde hayati tehlikeyi atlatırken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - KÜTAHYA