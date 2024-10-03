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Kütahya'da Motosiklet Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

Kütahya'da Motosiklet Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki motosiklet Hastane Caddesi Ebiro Pansiyon önünde dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri O.Ö. (45) ve A.E. (16) ile motosiklette yolcu olarak bulunan H.E.D. (16) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan A.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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