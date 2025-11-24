Haberler

Kütahya'da matematik öğretmeni evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapan ve Atakent 75. Yıl Mahallesi Şehit Turgut Gündüz Caddesi'nde yaşayan Yusuf Şenay'dan (59) haber alamayan öğretmen arkadaşları, şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, girdikleri dairede Şenay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Yusuf Şenay'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Öğretmenin kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belli olacağı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

