Gediz'de madende gazdan etkilenen madencilerin tedavileri devam ediyor
Gediz ilçesine bağlı Gökler Beldesi'nde bir maden ocağında meydana gelen gaz sıkışması nedeniyle zehirlenen madencilerin sağlık durumları iyi. Bir madenci Eskişehir'e sevk edilirken, diğerleri Taburcu edilmek üzere hazırlanıyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler Beldesinde dün akşam bir maden ocağında meydana gelen gaz sıkışması nedeni ile zehirlenen madencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Madencilerden Gediz Devlet Hastanesine getirilen Mustafa Kalkan'ın akşam Gediz Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir'e sevk edildiği ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği, 3 madencinin bugün yine Eskişehir'e oksijen tedavisi için gönderildiği sonrasında taburcu edileceği, 1 madencinin de Gediz Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. Madencilerin gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili soruşturmanın Jandarma tarafından devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA

