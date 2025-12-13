Gediz'de madende gazdan etkilenen madencilerin tedavileri devam ediyor

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler Beldesinde dün akşam bir maden ocağında meydana gelen gaz sıkışması nedeni ile zehirlenen madencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Madencilerden Gediz Devlet Hastanesine getirilen Mustafa Kalkan'ın akşam Gediz Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir'e sevk edildiği ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği, 3 madencinin bugün yine Eskişehir'e oksijen tedavisi için gönderildiği sonrasında taburcu edileceği, 1 madencinin de Gediz Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. Madencilerin gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili soruşturmanın Jandarma tarafından devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA