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Kütahya'da Korkunç Cinayet: Eşi ve İlişkide Olduğu İddia Edilen Kişiyi Öldürdü

Kütahya'da Korkunç Cinayet: Eşi ve İlişkide Olduğu İddia Edilen Kişiyi Öldürdü
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Kütahya'da bir kişi, eşi ve onunla ilişki yaşadığını iddia ettiği şahsı tüfekle vurup öldürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kütahya'da bir kişi, eşini ve aralarında ilişki olduğunu iddia ettiği şahsı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, İnköy Mahallesi TOKİ girişinde silahla vurulmuş bir şahıs olduğu ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan kontrolde, çiftçilik yapan Salih Ten'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada emniyet birimleri, 66. Sokak'ta başka bir yaralı olduğu yönünde ihbar aldı. Adrese ulaşan ekipler, cinayet şüphelisi Ali Osman Y.'yi (59) yakaladı. Şüpheli, polise verdiği ilk ifadede, eşi Havva Y. (61) ile Salih Ten (60) arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiğini, bunun üzerine önce Salih Ten'i vurduğunu, ardından evine giderek eşini tüfekle öldürdüğünü itiraf etti.

Ali Osman Y.'nin kullandığı pompalı av tüfeği, polis ekipleri tarafından evde bulunarak muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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