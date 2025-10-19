Kütahya'da Kaza: Teker Fırlayıp Başka Araca Çarptı

Kütahya'da kaza yapan aracın tekerinin fırlayarak karşı şeritte başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Pusan mevkiinde S.G. yönetimindeki 07 CCS 492 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada otomobilden fırlayan teker, karşı şeritte ilerleyen H.A. idaresindeki 20 VB 320 plakalı otomobile çarparak kaza yapmasına neden oldu. Kazada yaralanan her iki otomobilin sürücüleri, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA