Kütahya'da Kaza: Teker Fırlayıp Başka Araca Çarptı

Edinilen bilgiye göre, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Pusan mevkiinde S.G. yönetimindeki 07 CCS 492 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada otomobilden fırlayan teker, karşı şeritte ilerleyen H.A. idaresindeki 20 VB 320 plakalı otomobile çarparak kaza yapmasına neden oldu. Kazada yaralanan her iki otomobilin sürücüleri, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
