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Kütahya'da Kaza Geçiren Sürücü, Hastaneden Dönünce Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Kaza Geçiren Sürücü, Hastaneden Dönünce Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Emet ilçesinde hafif çaplı kaza sonrası hastaneye giden Halil İnan, müşahede altına girmeyi kabul etmeyerek evine döndü ve sabah fenalaşarak hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde aracıyla yaptığı kaza sonrası muayene olduğu hastanede müşahede altında kalmayı kabul etmeyen ve sabaha karşı evinde fenalaşan sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Halil İnan (40) kendi aracı ile hafif çaplı kaza yaptığını söyleyerek gece saatlerinde Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. İnan, muayene ve tetkiklerin ardından doktorların müşahede altında kalma tavsiyesini kabul etmeyerek evine döndü. 2 çocuk babası Halil İnan, sabaha karşı evinde fenalaştı. İnan, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnan'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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