Kütahya'da Kaybolan 92 Küçükbaş Hayvan Bulundu
Kütahya Merkez İlçe Kırgıllı Mahallesi'nde kaybolan 92 küçükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından bulundu ve sahibine teslim edildi.
Kütahya Merkez İlçe Kırgıllı Mahallesinde arazide kaybolan 92 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Merkez İlçe Kırgıllı Mahallesinde 1 hafta önce toplam 92 adet küçükbaş hayvanın arazide kaybolması ihbarı üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığından, Jandarma Asayiş ve Asayiş Komando Timlerince bölgede dron destekli arama faaliyeti başlatıldı. Aramalar sonucunda kayıp hayvanlar saat 22.15 sıralarında Kırgıllı Mahallesinin yaklaşık 5 kilometre kuzeyinde ormanlık alanda bulunarak, sahibine teslim edildi. - KÜTAHYA