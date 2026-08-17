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Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kütahya'da Yoncalı Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, araçlar kullanılamaz hale geldi. Yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, çarpışmaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Yoncalı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 BH 131 ve 43 ADB 863 plakalı otomobiller henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Kazanın ardından her iki araçta da ciddi hasar oluştu. Çarpışmada sürücüler A.S. ve B.E. ile araçta yolcu olarak bulunan U.H. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza sebebi ile kullanılamaz hale gelen otomobiller, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Jandarma trafik ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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