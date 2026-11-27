Kütahya'da kamyonla çarpışan otomobilde sıkışan çift yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi'nde kamyonla çarpışan otomobil kamyonun altına girdi. Araçta sıkışan sürücü ve eşi itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldıktan sonra Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya'da meydana gelen kazada kamyonla çarpışan otomobilde sürücü ile eşi yaralandı.
Kaza, Dumlupınar Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 03 AGN 170 plakalı otomobil, kavşakta kontrolsüz dönüş yaptığı belirtilen H.D. idaresindeki 35 HGB 78 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kamyonun altına girdi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü E.D. ile eşi S.D., itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı çift, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.