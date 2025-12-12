Kütahya'da jandarmadan kaçak tütün ve sigara operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Simav ilçesinde bir ikamette yapılan aramada, 4 bin adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron,16 bin 600 adet bandrolsüz makaron, 6 adet elektrikli otomatik sarma makinesi, 31 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ve 1 litre etil alkol ele geçirildi.
Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA