Kütahya'da jandarmadan kaçak tütün ve sigara operasyonu

Kütahya'da jandarmadan kaçak tütün ve sigara operasyonu
Güncelleme:
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Simav ilçesinde yaptığı operasyonda 20 bin 600 adet bandrolsüz makaron, 31 kilogram bandrolsüz tütün ve 1 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Simav ilçesinde bir ikamette yapılan aramada, 20 bin 600 adet bandrolsüz makaron, 31 kilogram bandrolsüz tütün ve 1 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Simav ilçesinde bir ikamette yapılan aramada, 4 bin adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron,16 bin 600 adet bandrolsüz makaron, 6 adet elektrikli otomatik sarma makinesi, 31 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ve 1 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

500

