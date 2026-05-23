Kütahya'da kaçakçılık operasyonu, binlerce kaçak ürün ele geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İlk operasyonda, Kütahya il merkezinde bulunan bir ikamet ve ikamete ait depoda yapılan aramalarda 775 bin 180 adet dolu ve boş makaron ile 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

İkinci operasyonda ise il merkezindeki bir ikamet ve iş yeri deposunda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 bin 184 adet güneş gözlüğü, farklı marka ve modellere ait 3 bin 239 adet araç parçası ile 257 adet kozmetik ürün ele geçirildi. Operasyonda toplam 6 bin 680 adet kaçak ürünün ele geçirildiği bildirildi.

Her iki operasyon kapsamında şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA

