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Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama

Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor. İki adrese düzenlenen operasyonda 17 bin 800 makaron, 5.3 kg ciğer tütünü ve bir tabanca ele geçirildi. H.Ö. isimli şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Kütahya il merkezinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 17 bin 800 adet bandrollü ve bandrolsüz boş makaron, 5.3 kilogram açık kıyılmış tütün, 1 adet elektrikli otomatik makaron doldurma makinesi ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Öte yandan, uygulama noktasında durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada; 1 adet tabanca, 5 adet 7.65 mm fişek ve 1 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.

H.Ö. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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