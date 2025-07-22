Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: Yüklü Miktarda Malzeme Ele Geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda yüklü miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya merkezde bulunan bir ikamete ve eklentilerine düzenlenen operasyonda; 57 bin 600 adet bandrolsüz dolu ve boş makaron, 25,1 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet elektronik sigara sarma makinesi ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi. Operasyon kapsamında 40 yaşındaki M.E.Ö. isimli şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA