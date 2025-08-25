Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 90 Bin Makaron Ele Geçirildi
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda tavşanlı-yolu üzerinde durdurdukları araçta 90 bin 600 adet dolu makaron ve 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda büyük miktarda kaçak tütün ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı-Kütahya yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, doldurulmuş makaron bulundu. Bunun üzerine şüphelinin işyeri ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda; 90 bin 600 adet kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - KÜTAHYA