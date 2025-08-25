Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 90 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda büyük miktarda kaçak tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı-Kütahya yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, doldurulmuş makaron bulundu. Bunun üzerine şüphelinin işyeri ve ikametlerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda; 90 bin 600 adet kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - KÜTAHYA