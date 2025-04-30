Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

Ne diyeceği merak ediliyordu! Erdoğan'dan bu görüntülere ilk tepki
Bakan Tunç'tan 'Top artık iktidarda' diyen DEM Partili isme yanıt

Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü

Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü

Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 114 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 114 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve boş makaronlar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılara yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde il merkezinde bulunan 3 farklı ikamet, 1 araç ve 1 işyerine düzenlenen operasyonda, 114 bin 500 adet boş makaron, 3 adet sigara sarma makinası ve 73 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K ve İ.K isimli şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.