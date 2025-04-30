Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 114 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi
Kütahya'da düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve boş makaronlar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılara yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde il merkezinde bulunan 3 farklı ikamet, 1 araç ve 1 işyerine düzenlenen operasyonda, 114 bin 500 adet boş makaron, 3 adet sigara sarma makinası ve 73 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K ve İ.K isimli şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa