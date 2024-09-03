Kütahya'da Kaçak Sigara Operasyonu: Dolu Makaron ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Emet ilçesinde bir işletmeye yapılan operasyonda dolu makaron, elektronik sigara ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, Emet ilçe merkezinde bulunan bir işletmede kaçak sigara ve nargile tütünü satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Alınan bilgiye istinaden bahse konu işletmeye yapılan operasyon neticesinde yaklaşık 150 bin adet dolu makaron, 15 adet elektronik sigara, 10 kilogram kıyılmış tütün ve 10 adet kaçak nargile tütünü ele geçirildi. İşletme sahibi H.G. hakkında adlı makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA