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Kütahya'da Kaçak Sigara Operasyonu: 921 Paket Ele Geçirildi

Kütahya'da Kaçak Sigara Operasyonu: 921 Paket Ele Geçirildi
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Simav ilçesinde düzenlediği operasyonlarda 921 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 4 bin adet makaron ele geçirdi. İki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Simav ilçesinde yapılan iki ayrı operasyonda 921 paket bandrolsüz kaçak sigara, 4 bin adet boş ve dolu makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde Simav bölgesinde icra edilen iki ayrı operasyonda, 921 paket bandrolsüz kaçak sigara,4 bin adet boş ve dolu makaron, 1 adet elektronik terazi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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