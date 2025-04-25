Kütahya'da Kaçak Sigara Operasyonu: 921 Paket Ele Geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Simav ilçesinde yapılan iki ayrı operasyonda 921 paket bandrolsüz kaçak sigara, 4 bin adet boş ve dolu makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde Simav bölgesinde icra edilen iki ayrı operasyonda, 921 paket bandrolsüz kaçak sigara,4 bin adet boş ve dolu makaron, 1 adet elektronik terazi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA