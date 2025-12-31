Haberler

Kütahya'da 41 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi

Kütahya'da 41 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da düzenlenen emniyet operasyonlarında 41,7 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi. KOM ekipleri, sahte alkol üretim ve dağıtımını engellemeye yönelik 5 adreste arama yaptı.

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 41,7 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin sahte alkol üretimi ve dağıtımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, il merkezinde 5 farklı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 27 şişe kaçak/sahte alkollü içki ile 16 litre el yapımı alkol olmak üzere toplam 41,7 litre kaçak/sahte alkollü içkiye el konuldu.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yılbaşı tedbirleri kapsamında sahte alkol denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu