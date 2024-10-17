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Kütahya'da Kaçak Kazı Yapan 8 Kişi Suçüstü Yakalandı

Kütahya'da Kaçak Kazı Yapan 8 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 8 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. 2 kişi tutuklandı.

Kütahya'nın Emet ilçesi İkibaşlı köyünde sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 8 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı İkibaşlı köyünde sit alanında bulunan Maltepe Tümülüsü mevkiinde park halinde bulunan araçtan şüphelenen Emet İlçe jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı kontrollerde 15 metre derinlikte kaçak kazı yaptıkları tespit edilen A.İ, Ü.H, M.Ç, S.G, E.Y, F.Y, M.İ. V ve M.Y isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte 1 adet kamyonet ve kasasına monte halde bulunan numune alma makinesi, 2 adet traktör ve traktöre bağlı halde su tankeri, 2 adet matkap, 1 adet çekiç, 1 adet kürek,1 adet kazma,1 adet demir boruya bağlı boru anahtarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar Emet İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Sanıklardan E.Y ve M.Ç mahkemece tutuklanırken, diğer sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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