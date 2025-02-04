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Kütahya'da Jandarma, Ocak Ayında 103 Suçluyu Yakaladı

Kütahya'da Jandarma, Ocak Ayında 103 Suçluyu Yakaladı
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Kütahya'da Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Ocak ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 103 şahsı yakaladı. 43 kişi tutuklandı, 48 kişinin ifadesi alındı, 12 kişi ise para cezası ödeyerek serbest bırakıldı.

Kütahya'da Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Ocak ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 103 şahsın yakalandığı, bu şahıslardan 43'nün tutuklandığı bildirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, 2025 yılı Ocak ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 103 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 43'ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 48 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından, 12'si ise para cezasını ödemesini müteakip serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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