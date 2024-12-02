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Kütahya'da İşçi Taşıyan Servis Kazası: 9 Yaralı

Kütahya'da İşçi Taşıyan Servis Kazası: 9 Yaralı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde işçileri Tavşanlı'ya taşıyan servisin şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde işçileri Tavşanlı ilçesine taşıyan servisin şoförün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması sonucu 9 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde Emet ilçesinden Tavşanlı ilçesine işçi taşıyan servis Sülye köyü Kovalı mevkii yakınlarında aracın kontrolden çıkarak yoldan çıkması sonucu takla atarak devrildi. Yaşanan trafik kazası sonrası 112'ye yapılan ihbar ile bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik birimleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Tavşanlı ve Emet ilçesi hastanelerine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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