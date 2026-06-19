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Kütahya'da inşaatta iskele çöktü: 4 işçi yaralandı

Kütahya'da inşaatta iskele çöktü: 4 işçi yaralandı
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Kütahya'da yapımı süren bir binada iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'da yapımı süren bir binada iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Olay, Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, çalışma sırasında iskelenin üzerine bir makaranın devrilmesi sonucu iskele çöktü. İskelede bulunan 4 işçi yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralı işçiler M.O., A.K., H.S. ve S.T. ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, iş kazasının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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