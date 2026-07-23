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Kütahya'da iki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya'da iki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Kütahya'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kütahya'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sebileler Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emirhan G. yönetimindeki 20 ANA 830 plakalı motosiklet ile 43 HY 086 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücülerinden Emirhan G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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