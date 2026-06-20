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Emet-Hisarcık karayolunda iki araç çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Emet-Hisarcık karayolunda iki araç çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
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Kütahya'nın Emet-Hisarcık karayolunda iki aracın çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Emet-Hisarcık karayolunda iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hisarcık istikametine seyir halinde olan B.A. yönetimindeki 43 FY 719 plakalı araç, 76 yaşındaki İ.A. idaresindeki araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç sürücüleri ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücülerden birisinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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