Kütahya'da içkili restoran önünde silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Kütahya'da Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan bir restoranın önünde silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı. Yaralı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede tabancayla 3 el ateş edildiği belirlendi. Şüpheli ise otomobille kaçtı ve polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı.