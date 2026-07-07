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Kütahya'da huzur güven uygulamasında 6 aranan şahıs yakalandı

Kütahya'da huzur güven uygulamasında 6 aranan şahıs yakalandı
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Kütahya’da eş zamanlı düzenlenen Huzur Güven Uygulaması’nda 6 bin 62 kişi sorgulandı, aranan 6 kişi yakalandı, 342 araca ceza kesildi ve 36 araç trafikten men edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde eş zamanlı "Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. Geniş kapsamlı denetimlerde binlerce kişi ve araç kontrol edilirken, aranan şahısların yakalanmasının yanı sıra çok sayıda araca da idari işlem uygulandı.

Emniyet ekiplerince yürütülen uygulama kapsamında 280 umuma açık iş yeri denetlenirken, güvenlik açısından risk oluşturabilecek 76 metruk bina ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı 36 park ve bahçe de kontrol edildi.

Denetimlerde toplam 6 bin 62 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Yapılan kontroller sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 6 kişi yakalanarak haklarında gerekli işlemler başlatıldı.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 47 araç ve sürücü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 342 araca idari para cezası uygulanırken, eksiklikleri bulunan 36 araç trafikten men edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suçla etkin mücadelenin sürdürülmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilerek, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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