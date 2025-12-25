Haberler

Kütahya'da zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan 27 öğrenci taburcu edildi

Kütahya'da bir ortaokulda çikolatadan zehirlendiği düşünülen 27 öğrenci, hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili bir bakkal gözaltına alındı ve çikolatalar incelenmek üzere alındı.

Kütahya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 27 öğrenci taburcu edildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir ortaokulda öğrenim gören bazı öğrenciler, yedikleri çikolatadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan öğrenciler, olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmiş ve 27 öğrenci Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Tedavileri tamamlanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tamamı akşam saatlerinde taburcu edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, okulda çikolataları ücretsiz dağıttığı tespit edilen bakkal M.A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, tarihi geçmiş olduğu iddia edilen çikolatalar, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı. - KÜTAHYA

