Haberler

Kütahya'da Gençlere Terörizme Karşı Bilinçlendirme Faaliyeti

Kütahya'da Gençlere Terörizme Karşı Bilinçlendirme Faaliyeti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' projesi çerçevesinde öğrencileri terörizm ve radikalizm konusunda bilgilendirdi. Programda, bilinçli bireyler yetiştirmek hedefleniyor.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında öğrencileri bilinçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde, terörizm ve radikalizm, terör örgütlerinin eleman temininin engellenmesi, arkadaş seçiminin önemi, devlet-vatandaş iş birliğinin önemi, toplumsal bilinç ve devlet kurumlarına güvenin artırılması, sosyal medyadan elde edilen bilgileri doğrulama yöntemleri gibi konular ele alındı.

Programda, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, bilinçli bireyler olarak yetişmeleri ve zararlı yapılara karşı farkındalık kazanmalarının amaçlandığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Mourinho'yu bitiren asist
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Mourinho'yu bitiren asist
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Dev şirketten şok plan! 600 bin çalışanı robotlarla değiştirecek

Dev şirketten şok plan! Robotlar geliyor, 600 bin kişi işsiz kalacak
Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada

Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada
4 saat süren operasyon ilçeyi ayağa kaldırdı! Çatışma çıktı, polis vuruldu

4 saatlik operasyon ilçeyi ayaklandırdı! Çatışma çıktı, polis vuruldu
'Gülen Bebek' olarak tanınan Ökkeş Bebek hayatını kaybetti

"Gülen Bebek" Ökkeş'ten kahreden haber
Fenerbahçe'den kovulan Mourinho'nun söyledikleri yeniden gündemde

Fenerbahçe'den kovulduktan sonra söyledikleri yeniden gündemde
Yeni kanundan sürpriz çıktı! Sürücü olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir

Yeni kanundan sürpriz çıktı! Sürücü olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.