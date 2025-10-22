Kütahya'da Gençlere Terörizme Karşı Bilinçlendirme Faaliyeti

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında öğrencileri bilinçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde, terörizm ve radikalizm, terör örgütlerinin eleman temininin engellenmesi, arkadaş seçiminin önemi, devlet-vatandaş iş birliğinin önemi, toplumsal bilinç ve devlet kurumlarına güvenin artırılması, sosyal medyadan elde edilen bilgileri doğrulama yöntemleri gibi konular ele alındı.

Programda, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, bilinçli bireyler olarak yetişmeleri ve zararlı yapılara karşı farkındalık kazanmalarının amaçlandığı belirtildi. - KÜTAHYA