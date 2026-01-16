Haberler

Simav'da otomobille öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Simav'da otomobille öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Simav ilçesinde bir otomobil ile öğrenci servisi minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayda otomobil sürücüsü Ayten Çıbuk hayatını kaybederken, kızı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde otomobil ile öğrenci servisi minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Simav-Gediz Karayolu Kalkan Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, görevine gitmek üzere özel otomobiliyle yola çıkan 3 çocuk annesi hemşire Ayten Çıbuk (44), karşı yönden gelen öğrenci servisi minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ayten Çıbuk olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan 7 yaşındaki kızı ise ağır yaralandı. Öğrenci servisinde bulunan 9 öğrenci ile refakatçi ve sürücünün kazayı hafif yaralarla atlattığı öğrenildi.

Yaralılar Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, küçük çocuk Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı