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Kütahya'da ev yangını ormana sıçradı, 3 hektar alan zarar gördü

Kütahya'da ev yangını ormana sıçradı, 3 hektar alan zarar gördü
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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde bir evde başlayan yangın, ormanlık alana sıçrayarak yaklaşık 3 hektarlık karaçam ormanının zarar görmesine yol açtı. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde bir evde başlayan yangının ormana sıçraması sonucu yaklaşık 3 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü.

Şaphane ilçesine bağlı Kızılkoltuk köyünde Hasan K.'ye ait evde başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi, arazöz ve destek personeli sevk edildi. Yangına karadan yürütülen müdahalenin yanı sıra bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Yaklaşık 2 saatlik süren yoğun çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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