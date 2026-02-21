Haberler

Yürekleri yakan olay! 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Kütahya'da 29 yaşındaki işçi Şerif Ramazan Ersöz, çalıştığı karton fabrikasında makine bakımı sırasında elektrik akımına kapıldı. Ersöz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kütahya'da bir karton fabrikasında makine bakımı sırasında elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki işçi Şerif Ramazan Ersöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'da yürekleri yakan bir olay meydana geldi. 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda,29 yaşındaki işçi Şerif Ramazan Ersöz karton fabrikasında makine bakımı sırasında elektrik akımına kapıldı.

29 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce Ersöz, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Elektrik çarptığı belirlenen genç işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

