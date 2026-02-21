Yürekleri yakan olay! 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Kütahya'da 29 yaşındaki işçi Şerif Ramazan Ersöz, çalıştığı karton fabrikasında makine bakımı sırasında elektrik akımına kapıldı. Ersöz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
29 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce Ersöz, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Elektrik çarptığı belirlenen genç işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.