Kütahya'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Kaza Yaptı

Kütahya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki kamyonete, ardından da kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam ehliyetsiz olduğu öne sürülen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce yol kenarında park halindeki bir kamyonete, ardından da kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken, bazı vatandaşlar otomobilin ve direğin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kazayı gören vatandaşların panikle kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA