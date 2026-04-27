Kütahya'da da 15 faili meçhul dosya yeniden açılıyor
Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı çalışma çerçevesinde, Kütahya'da da 15 faili meçhul dosya yeniden açılacak.
Adalet Bakanlığı tarafından faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında Kütahya da kritik iller arasında yer aldı. Bakanlığa bağlı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı çalışma çerçevesinde, Kütahya'da da 15 faili meçhul dosya yeniden açılacak.
Yeniden inceleme sürecinde, söz konusu dosyalarla bağlantılı 15 maktule ilişkin soruşturmalar da detaylı şekilde ele alınacak. Delillerin günümüz teknolojisiyle tekrar değerlendirilmesi, yeni tanık ifadelerinin alınması ve gerektiğinde adli tıp incelemelerinin yenilenmesi planlanıyor. - KÜTAHYA