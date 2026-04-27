Haberler

Kütahya'da da 15 faili meçhul dosya yeniden açılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı çalışma çerçevesinde, Kütahya'da da 15 faili meçhul dosya yeniden açılacak.

Adalet Bakanlığı tarafından faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında Kütahya da kritik iller arasında yer aldı. Bakanlığa bağlı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen kapsamlı çalışma çerçevesinde, Kütahya'da da 15 faili meçhul dosya yeniden açılacak.

Yeniden inceleme sürecinde, söz konusu dosyalarla bağlantılı 15 maktule ilişkin soruşturmalar da detaylı şekilde ele alınacak. Delillerin günümüz teknolojisiyle tekrar değerlendirilmesi, yeni tanık ifadelerinin alınması ve gerektiğinde adli tıp incelemelerinin yenilenmesi planlanıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

