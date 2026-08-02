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Kütahya’da çekici ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çekici ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çekici ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Çevreyolu Caddesi üzerinde Adliye Sarayı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya istikametinden Balıkesir yönüne giden C.A. yönetimindeki 43 ADM 969 plakalı çekici ile aynı yönde ilerleyen Ş.H. idaresindeki 43 NS 279 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Ş.H. ile Z.H. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren yaralıların bilinçlerinin açık olduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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