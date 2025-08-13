Kütahya'da Bonzai Operasyonu: 7.952 İçimlik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'da Bonzai Operasyonu: 7.952 İçimlik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 7.952 içimlik bonzai ele geçirildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 7.952 içimlik bonzai ele geçirdi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan takip sonucu durdurulan araçta bulunan şahsın üst aramasında, 3 parça halinde yaklaşık 7.952 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı

Komşuda durum vahim! Alevler ülkenin en büyük üçüncü şehrine geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.