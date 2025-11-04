Kütahya'da Bir Evde Yangın Çıktı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy'de Mustafa Etli'ye ait evin teras katında çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi inceleniyor.
İlçeye bağlı Zafertepeçalköy'de Mustafa Etli'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evin bir kısmını etkiledi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında bazı ev eşyaları yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarını başlattı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA