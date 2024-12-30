Kütahya'da Av Koruma ve Kontrol Faaliyetleri Devam Ediyor
Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 52 kişiyi denetledi. İki kişiye av kabahatinden işlem yapılırken, bir adet yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi.
Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün (DKMP) av koruma ve kontrol faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.
Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün 28-29 Aralık 2024 tarihinde yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 52 kişi kontrol edildi, 2 kişiye av kabahatinden dolayı işlem yapılırken, 1 adet yarı otomatik av tüfeğine el konuldu. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa