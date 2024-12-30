Kütahya'da Av Koruma ve Kontrol Faaliyetleri Devam Ediyor

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün (DKMP) av koruma ve kontrol faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün 28-29 Aralık 2024 tarihinde yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 52 kişi kontrol edildi, 2 kişiye av kabahatinden dolayı işlem yapılırken, 1 adet yarı otomatik av tüfeğine el konuldu. - KÜTAHYA