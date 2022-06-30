Kütahya'da aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı - Haberler

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Kütahya'da aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta bulunan 3 kişiden birinin Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan arandığı tespit edilirken, yapılan aramada, 3 adet extasy hap ve 1 adet payp ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta bulunan 3 kişiden birinin Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan arandığı tespit edilirken, yapılan aramada, 3 adet extasy hap ve 1 adet payp ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A.B.C. (22) isimli şahsın sevk ve idaresindeki S.C. (32) ve R.Ö. (36) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 3 adet extasy hap ve 1 adet payp ele geçirilirken, S.C. isimli şahsın, Kütahya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan aranıyor olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kütahya 3. Sayfa Haberler

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